Neste sábado, 25, às 15h15, terá início em Riachão do Dantas a Copa Gilson Souza de Futebol, em Riachão do Dantas. Nesta primeira rodada, 32 equipes de diversas comunidades riachãoenses se enfrentarão em 16 grandes partidas.

Serão oito partidas neste sábado e mais oito no domingo 1 de 2

Segundo Marcel da Carnaíba, Secretário Municipal de Esporte de Riachão do Dantas, tanto nesta primeira fase, quanto nas oitavas e nas quartas de final os embates serão de ida e volta e realizados nas mais variadas comunidades riachãoenses.

Além disso, Carnaíba destacou que os confrontos ocorrerão no sábado e no domingo. “Neste fim de semana, teremos oito jogos no sábado e mais oito no domingo, sendo um jogo realizado na sede da cidade e outros sete na zona rural”, detalhou o secretário.

“Com isso, a gente espera primeiramente que corra tudo em paz, mas também esperamos movimentar todo o município, gerando emprego e renda, porque num jogo como esse um vende uma cerveja, outro o refrigerante e o pastel… Então queremos movimentar o comércio e levar esporte e lazer para o nosso povo”, completou o secretário.

Maior premiação da história de Riachão do Dantas

A final da Copa Gilson Souza de Futebol está prevista para ocorrer no dia 29 de março, no Complexo Desportivo de Riachão do Dantas. Lá, o campeão receberá, além do troféu e das medalhas, R$ 6.000,00.

Já o segundo colocado levará a quantia de R$ 2.500,00, o terceiro R$ 1.000,00, e o quarto R$ 500,00. “Este é o maior premio já dado numa competição deste porte no município de Riachão”, destacou o secretário Marcel da Carnaíba.