O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), empresa responsável pela realização do concurso 01/2019 da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), divulgou a estatística de inscritos por unidade para o certame. No total, foram 324.832 inscrições deferidas, incluindo as vagas de ampla concorrência, as destinadas às pessoas com deficiência e as vagas para negros.

Somente para as vagas disponibilizadas para o Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (HUl-UFS), 7.131 candidatos tiveram suas inscrições deferidas. Eles concorrem a vagas nas áreas médica, assistencial e administrativa, sendo que o cargo com maior número de inscritos foi o de Técnico em Enfermagem, com 3.484 inscrições deferidas, seguido pelo de Assistente Administrativo, que teve 1.175 inscritos.

Vale destacar que para o Hospital Universitário de Lagarto (HUL), no concurso nacional da Ebserh, são destinadas 23 vagas para a área assistencial, sendo 18 para Técnico em Enfermagem, uma para Técnico em Análises Clínicas, e quatro para Técnico em Radiologia, além de preenchimento de cadastro reserva para Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Psicóloga (área hospitalar) e Técnico em Farmácia.

Para a área administrativa é ofertada uma vaga para Assistente Administrativo e formação de cadastro reserva para Analista Administrativo – Contabilidade, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico e Técnico em Contabilidade.

Já para a área médica, são ofertadas vagas para os cargos de Anestesiologia (1), Cirurgia Geral (1), Clínica Médica (4); Ecocardiografia (1); Medicina Intensiva (2), Ortopedia e Traumatologia (1).

Os salários variam de R$ 2 mil a R$ 10 mil. Enquanto os candidatos passarão por duas etapas: prova objetiva, que será aplicada no próximo dia 02 de fevereiro, e análise de títulos e de experiência profissional.