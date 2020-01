Engana-se quem pensar que o ex-prefeito de Lagarto José Valmir Monteiro (PSC), apesar de todos os percalços jurídicos e administrativos enfrentados nos últimos anos, está politicamente morto.

Um exemplo disso, é que no último sábado, 25, ele deu início a apresentação do seu programa radialístico intitulado “Valmir e o povo”. Exibido pela rádio comunitária 13 FM, o programa vai ao ar todos os sábados, das 12h às 14h.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Portal Lagartense junto a pessoas mais próximos do ex-prefeito, a medida tem o objetivo de manter Valmir em constante contanto com o povo, além de potencializar o seu grupo para as disputas eleitorais vindouras.

“Esse programa serviu para mostrar que Valmir está mais vivo do que nunca. Os telefones não paravam de tocar, assim como não paravam de chegar as mensagens de apoio”, disse uma dessas pessoas ao destacar que a iniciativa foi do próprio ex-prefeito.

Cabe destacar que desde que deixou o comando da Prefeitura Municipal de Lagarto, bem como o cárcere preventivo, ainda em 2019, o ex-prefeito Valmir tem recebido constantes visitas de correligionários, autoridades, apoiadores e simpatizantes. Entre as figuras que mais o visitaram está o senador lagartense pelo Partido dos Trabalhadores, Rogério Carvalho.