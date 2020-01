Nesta terça-feira, 28, o Diretório Municipal do Cidadania realizará o ato de lançamento da pré-candidatura do empresário Nininho da Bolo Bom para a disputa pelo comando da Prefeitura Municipal de Lagarto, nas eleições do próximo dia 04 de outubro de 2020.

Para a ocasião, uma agenda foi preparada para ser executada pelo pré-candidato e o Senador da República Alessandro Vieira (Cidadania-SE), que é um dos principais apoiadores e incentivadores do lançamento da candidatura do empresário.

De acordo com a organização, o ato político será realizado às 14h, na Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto. Lá, também devem comparecer figuras como a deputada estadual Kitty Lima, e os deputados estaduais Georgeo Passos e Capitão Samuel.

Nininho da Bolo Bom foi eleito pré-candidato pela quarta via, liderada pelo Cidadania, após uma pesquisa de intenções de votos junto aos cidadãos que, segundo o partido, querem uma renovação no quadro político lagartense nas eleições municipais.

Com a oficialização da pré-candidatura do empresário, a disputa agora é para saber quem será o seu pré-candidato a vice que pode não ser do Cidadania, mas de outras siglas partidárias menores. E é neste quadro que tem sido ventilado o nome do ex-delegado da Polícia Federal e ex-secretário de Estado da Segurança Pública e da Ordem Pública de Lagarto, Kércio Pinto.

Leia também: Nininho da Bolo Bom: Lagarto vai dar uma guinada à verdadeira renovação