Entre os dias 24 e 29 de março, o Parque das Palmeiras, localizado no povoado Brejo, na zona rural de Lagarto, realizará a sua 5º vaquejada. O evento, que é considerado um dos principais do segmento no país, terá R$ 400 mil em prêmios.

“A disneyland da vaquejada (vaquejadaland) também vai tremer com o GP HFJ 2020 – Um novo conceito, uma nova era”, adiantou o Parque das Palmeiras.

Cabe destacar que os eventos promovidos pelo Haras Fábio José, responsável pelo Parque das Palmeiras, tem resultado em investimentos significativos na cidade de Lagarto, sobretudo no setor hoteleiro.