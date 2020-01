O último final de semana foi movimentado para o futebol sergipano. Pela Copa de Nordeste, Confiança e Freipaulistano entraram em campo representando Sergipe na competição. Já pelo estadual, o Sergipe conseguiu sua primeira vitória e o Itabaiana perdeu sua invencibilidade.

Copa do Nordeste

Em jogo realizado na Arena Batistão, no último sábado, 25, o Confiança venceu o ABC pelo placar de 1 a 0. Na primeira etapa, a equipe do Rio Grande do Norte teve a oportunidade de abrir o placar após o zagueiro Luan colocar a mão na bola e o árbitro assinalar pênalti. Cedric cobrou, mas o goleiro Rafael Santos defendeu.

No segundo tempo, outro pênalti foi marcado, dessa vez para o azulino, depois de Rafael Vila ser derrubado na área. Renan Gorne bateu e marcou para o time proletário. Com o resultado, o Confiança alcançou a segunda posição do grupo B, atrás do Imperatriz-MA pelo saldo de gols.

Outro representante do estado na Copa do Nordeste é o Freipaulistano eu enfrentou o Ceará, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, e começou perdendo por 2 a 0 ainda no primeiro tempo com gols de Felipe Baxola e Vinícius.

Mas no segundo tempo, os sergipanos foram em busca do empate e conseguiram com gols de Caio Sánchez, logo aos seis minutos, e Baby aos 40 minutos da segunda etapa. Como apenas o Sport venceu pelo grupo A, os sergipanos ocupam a segunda posição.

Campeonato Sergipano

Pelo estadual, o ex-líder da competição, Itabaiana, sofreu sua primeira derrota contra o time do Boca Júnior. O jogo aconteceu no Estádio Fernando França, em Carmópolis. Mas quem abriu o placar foram os visitantes, logo aos quatro minutos de jogo com Otávio.

Mas ainda na primeira etapa, o Boca empatou com Diego Neves, ex-jogador do tricolor da serra. Na volta do intervalo os donos da casa viraram o placar com dois minutos de bola rolando. Diego Neves marcou novamente e fechou o placar em 2 a 1 para o Boca. O time de Carmópolis ainda chegaram a perder dois jogadores expulsos: Carlinhos e o autor dos gols, Diego Neves, enquanto o Itabaiana perdeu Sávio, também por expulsão. Mesmo assim, o placar seguiu inalterado.

Com a derrota, o Itabaiana caiu para a terceira colocação, ficando com os mesmos seis pontos com os quais começou a rodada.

Já o Sergipe conquistou sua primeira vitória, jogando contra o América de Pedrinhas no Estádio Roberto Silva. O Gipão marcou três gols com Pardalzinho, Igor Alves e Rafael e passou sem dificuldades pelos donos da casa, vencendo por 3 a 0.

Com a vitória, o Sergipe permanece na quinta posição, mas diminui a diferença para o quarto colocado, Lagarto, para apenas um ponto. O verdão está com cinco, enquanto “o mais querido” do estado tem quatro.