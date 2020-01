Dia 30 de janeiro acontecerá a 29ª edição do sorteio de prêmios do Programa Nota da Gente. A iniciativa do Governo do Estado vai mais uma vez fortalecer as ações sociais de instituições filantrópicas cadastradas no programa, sorteando um total de R$ 50.000,00. Além das instituições, o consumidor que exerce a cidadania e coloca o CPF na nota também concorre à premiação em dinheiro, que totaliza R$ 200 mil.

O sorteio vai ocorrer no auditório do prédio-sede da Secretaria de Estado da Fazenda, às 9h, e pode ser acompanhado presencialmente ou através das redes sociais. Estão concorrendo os bilhetes gerados a partir dos documentos fiscais emitidos com a indicação do CPF do consumidor no período compreendido entre 01 de julho de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

Para concorrer aos sorteios, basta acessar o site www.notadagente.se.gov.br, fazer o cadastro, e exigir a nota fiscal com o CPF. É possível ainda baixar o aplicativo do Nota da Gente através do Google Play e efetuar o cadastro. Pelo aplicativo, o consumidor também consulta suas notas fiscais, os bilhetes gerados, e outras informações com mais comodidade.

“É importante lembrar que em qualquer situação o consumidor exija a nota fiscal e coloque o CPF. O Nota da Gente é voltado para o exercício da cidadania fiscal e também para as questões sociais, ajudando as instituições de caridade”, complementa a coordenadora do Programa, a auditora Sandra Alves.