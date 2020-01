Esta terça-feira, 28, é o último dia para se inscrever no vestibular Uniplan e começar sua graduação a partir da próxima segunda-feira, 3. As aulas são presenciais e acontecem diariamente com professores qualificados.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 14h através do site www.aquivocepode.com.br; pelo instagram @uniplanlagarto; no WhatsApp pelo número: (79) 99959-3236; ou presencialmente na unidade da Uniplan Lagarto, localizada no estacionamento Brício. A mensalidade é a partir de R$ 189,00 com parcelas fixas durante todo o curso.

Além disso, para entrar na universidade, o candidato pode optar por fazer a prova, que acontece hoje, às 19h, ou utilizar sua nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), valendo apenas as dos últimos cinco anos.

A Uniplan Lagarto oferece os seguintes cursos: Bacharelado em Administração, Enfermagem, Educação Física e Licenciatura em Pedagogia.