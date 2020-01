A Comissão Estadual de Arbitragem, em parceria com a Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou, na tarde da última segunda-feira, 27, a escala de arbitragem para a quarta rodada do Campeonato Sergipano.

A divulgação aconteceu em Audiência Pública, no auditório da FSF, com transmissão ao vivo nas redes sociais e site da entidade e com as participações de todos os diretores da Comissão Estadual de Arbitragem.

Ao todo, 21 profissionais de arbitragem estarão trabalhando na quarta rodada do estadual que começa nesta terça-feira, 28, às 20h15, com o jogo entre Itabaiana e Confiança, no Estádio Etelvino Mendonça, e será encerrada no próximo domingo, 2.

Confira abaixo a escala de arbitragem para a quarta rodada do Sergipão 2020:

Terça-feira (28)

20h15 – Itabaiana x Confiança, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana:

Árbitro Central: Fábio Augusto Santos Sá – CBF

Assistente 1: Clériston Clay Barreto Rios – Master/CBF

Assistente 2: Leonardo de Jesus Silva – ASP/CBF

Quarto Árbitro: Jade Moreno Almeida – FSF

Analista: Raniel de Jesus

Quarta-feira (29)

15h30 – América de Pedrinhas x FreiPaulistano, estádio Roberto Silva, em Pedrinhas:

Árbitro Central: Amilton Ferreira Alves – Master/FSF

Assistente 1: Wendel Augusto Lino de Jesus – CBF

Assistente 2: José Augusto de Garcez – FSF

Quarto Árbitro: Eloane Gonçalves Santos – ASP/CBF

Analista: Edmo Oliveira

Sábado (01/02)

15h30 – Boca Júnior x Lagarto, estádio Fernando França, em Carmópolis:

Árbitro Central: Michael Vinícius Freitas – CBF

Assistente 1: Renner Lisboa Santos – CBF

Assistente 2: Tâmara Nayara Souza – CBF

Quarto Árbitro: Michael Lima Tavares – FSF

Analista: Raniel de Jesus

Domingo (02/02)

15h30 – Sergipe x Dorense, estádio João Hora de Oliveira, em Aracaju:

Árbitro Central: Claudionor dos Santos Junior – Master/FSF

Assistente 1: Rodrigo Guimarães Pereira – CBF

Assistente 2: Thiago Emanuel Reis de Albuquerque – CBF

Quarto Árbitro: Marcelo Soares da Silva – Master/FSF

Analista: Mário Bancilon

Na oportunidade a Comissão Estadual de Arbitragem na Audiência Pública divulgou a escala para a partida entre Confiança x América e FreiPaulistano x Itabaiana, no dia 05 de fevereiro. O jogoy são válidos pela 5ª rodada do Sergipão. Acompanhe a escala:

20h15 – Confiança x América, arena Batistão, em Aracaju:

Árbitro Central: Jackson Ribeiro Sobrinho – ASP/CBF

Assistente 1: Vaneide Vieira de Góis – CBF

Assistente 2: João Marcus Souza Góes – FSF

Quarto Árbitro: Rafael Santos de Andrade – FSF

Analista: Edmo Oliveira

20h15 – FreiPaulistano x Itabaiana, estádio Titão, em Frei Paulo:

Árbitro Central: Thayslane de Melo Costa – FIFA

Assistente 1: Daniel Vidal Pimentel – CBF

Assistente 2: Vanessa Santos Azevedo – CBF

Quarto Árbitro: Ricardo Rogério da Silva – Master/FSF

Analista: Raniel de Jesus.