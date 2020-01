A Polícia Civil de Sergipe está realizando diligências para cumprir um mandado de prisão temporária em desfavor de Rodrigo Dantas dos Santos, conhecido como Rodrigo Rocha, 41, filho do empresário e ex-prefeito de Lagarto, Zezé Rocha.

Ele é suspeito pelo homicídio que vitimou Jorge Alexandre Souza Santana, 28. O crime aconteceu na última quinta-feira, 23, dentro de uma casa pertencente a Rodrigo, em Lagarto.

Na noite da última terça-feira, 28, a Polícia Civil cumpriu um segundo mandado de prisão temporária contra uma terceira pessoa que estava na residência no momento do crime. Ele prestou depoimento acompanhado de um advogado e confessou toda a dinâmica do homicídio.

Segundo a polícia, ele contou que estava na casa acompanhado de Rodrigo e Jorge e que ambos consumiram drogas e álcool. Ainda de acordo com o depoimento, ele disse que, em determinado momento, ouviu disparos de arma de fogo e, ao se dirigir à cozinha, encontrou o corpo de Jorge ensanguentado no chão e Rodrigo entrando em seu veículo.

Desde então, Rodrigo não foi mais localizado para prestar sua versão dos fatos. Por isso, ele é considerado foragido desde a última sexta-feira, 24, data em que o mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário. Informações sobre o paradeiro de Rodrigo dos Santos podem ser encaminhadas para o Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.