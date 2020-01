Uma das mais importantes prévias carnavalescas do país, o Pré-Caju, pode voltar em outubro deste ano. A informação foi confirmada na última terça-feira, 28, por organizadores do evento.

A festa que aconteceu durante 23 anos em Aracaju, não vinha sendo realizada desde 2014 por conta de dificuldades financeiras. Tudo indica que este ano, o Pré-Caju seja realizado em dois dias, na Orla da Atalaia, fazendo percurso na Passarela e depois seguindo para a Praça de Eventos. Entretanto, as datas ainda não foram definidas.

Segundo Yuri Rocha, um dos organizadores do evento, existe a possibilidade de que o evento retorne, mas ainda não há nada de concreto, já que serão necessários estudos para definir a viabilidade. As possíveis datas seriam 10 e 11 de outubro e as despesas da festa seriam da iniciativa privada.

Ainda de acordo com Rocha, a Associação dos Bares e Restaurantes de Sergipe (Abrasel/SE) já sinalizou apoio à realização do evento.