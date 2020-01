A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da UFS manteve o cronograma da pré-matrícula dos candidatos classificados na chamada única do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada – Sisu 2020, conforme o edital de convocação divulgado na quarta-feira passada, dia 22. “O cronograma está mantido e as matrículas terão início dia 30”, confirmou o pró-reitor Dilton Maynard.

Confira o edital de convocação na página do Sisu/UFS

A UFS já estava preparada caso uma decisão superior derrubasse julgamento da Justiça Federal de São Paulo, que determinou a suspensão da divulgação dos resultados do Sisu, julgamento que foi mantido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

Ontem, 28, no final da tarde, o ministro João Otávio Noronha, presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), acatou um recurso da AGU (Advocacia-Geral da União) e derrubou a decisão liminar que impedia a divulgação dos resultados do Sisu.

Na UFS, a pré-matrícula é direcionada aos estudantes que desejam ingressar nos cursos da graduação presencial nos campi de São Cristóvão, Aracaju, Laranjeiras e Itabaiana, e poderá ser feita nestas quinta e sexta-feira, dias 30 e 31 de janeiro, e nos dias 3 e 4 de fevereiro. Cursos e campi seguirão cronogramas distintos.

O edital

Segundo o edital publicado pela Prograd, a matrícula dos aprovados será realizada em duas etapas:

a) Primeira etapa – Pré-matrícula institucional: destina-se à apresentação do candidato para entrega da documentação exigida dentro da sua modalidade de concorrência;

b) Segunda etapa – Confirmação da matrícula: destina-se à apresentação do candidato para efetivação de sua matrícula institucional, conforme procedimentos e cronograma que serão estabelecidos em edital de convocação para a confirmação da matrícula que será publicado em www.sisu.ufs.br.

Pessoas com deficiência e comprovação de renda

Para mais informações sobre documentação exigida para pessoas com deficiência, comprovação de renda, dentre outras, acesse o edital na página do Sisu/UFS.

Informação importante: o tamanho da foto a ser entregue no ato da matrícula, agora, tem as dimensões de 5×7 e com o fundo branco, conforme anexo I dos editais 53/2019 (UFS Sisu) e 02/2020 (vestibular de Lagarto).

UFS no Sisu 2020

– 96 cursos participantes; 5.030 vagas; 2.418 vagas para ampla concorrência; 96 vagas para ações afirmativas (candidatos com deficiência: reservada uma vaga, por curso e turno, qualquer que seja a sua procedência escolar); 2.516 para Lei nº 12.711/2012 (Lei de Cotas).

Para esclarecer dúvidas ou buscar outras informações, entre em contato com a Prograd pelo e-mail duvidasingressoufs@gmail.com.