Em jogo que valia a liderança do Sergipão 2020, o Confiança foi até o Estádio Etelvino Mendonça, o popular Mendonção, encarar a equipe do Confiança pela quarta rodada do estadual. E neste duelo, o Dragão acabou levando a melhor sobre os donos da casa.

Por causa da falta de falta de iluminação em metade dos refletores do estádio, a partida começou com 10 minutos de atraso. Mas quando a bola rolou, o Confiança buscou comandar as primeiras ações do jogo e abriu o placar logo aos oito minutos do primeiro tempo.

Otávio do Itabaiana empurrou Reis dentro da área, após cobrança de falta, e o árbitro anotou a penalidade. Renan Gorne foi quem cobrou e mandou para o fundo da rede, sem chances para o goleiro do tricolor da serra.

O único lance de perigo do Itabaiana na primeira etapa foi um chute de fora da área de Alex Galo que parou nas mãos do goleiro Rafael Santos.

Apesar de ir para cima no segundo tempo, o Itabaiana pecava tanto na construção quanto finalização das jogadas. E aos 30 muntos, houve outro apagão que interrompeu a partida por 20 minutos. Depois disso, ocorreram duas expulsões, uma para cada lado. O primeiro a ir mais cedo para o vestiário foi Otávio do tremendão, após falta em Rafael Vila. O segundo foi Jeferson, do time proletário, que derrubou Alex Galo. Mas o placar seguiu até o final em 1 a 0 para o Confiança.

Próxima rodada

Agora o Azulino é líder da competição com 10 pontos e um jogo a mais na competição. Com a derrota, o Itabaiana está na terceira posição com seis pontos. Na próxima quarta-feira, 5, o Confiança enfrenta o América de Pedrinhas no Batistão, em Aracaju, às 20h15. Já o Itabaiana encara o Freipaulistano, no mesmo dia, no estádio Titão, às 20h15.