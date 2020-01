Segundo a Prefeitura, com o Sergipetec, a ideia é oferecer aos agricultores lagartenses mudas livres de patógenos, de banana da terra, acerola, maracujá e palmas. Uma vez que o órgão dispõe de uma biofábrica com laboratório de produção de mudas melhoradas e certificadas in-vitro, que é um processo de produção de mudas livres de patógenos e que apresentam características selecionadas da planta matriz.

Visando melhorar a produtividade e a lucratividade dos agricultores lagartenses, a Prefeitura Municipal de Lagarto, por meio da Secretaria de Agricultura e do Desenvolvimento Rural (Semagri), firmou uma parceria com a Embrapa e o SergipeTec.

Já a parceria com a Embrapa – de acordo com o Município – possibilitará uma cooperação mais presente, em especial, no campo experimental da secretária de agricultura com o cultivo de mandioca, macaxeira e batata doce.