O América de Pedrinhas conquistou sua primeira vitória no Campeonato Sergipano, após desbancar o atual campeão estadual, Freipaulistano, na tarde da última quarta-feira, 29, no Estádio Roberto Silva, em Pedrinhas.

O Mecão abriu logo 3 a 0 no placar, todos do atacante Gil. O Freipaulistano ainda tentou reagir com Luan, que marcou duas vezes, mas parou por aí: 3 a 2 para os donos da casa.

Com a vitória, o América de Pedrinhas segue na zona de rebaixamento, mas passa a lanterna do campeonato para o Dorense que joga no próximo domingo, fora de casa, contra o Sergipe. Já o Mecão só volta a campo na próxima quarta-feira, 5, para enfrentar o líder Confiança, às 20h15, na Arena Batistão, em Aracaju.

O Freipaulistano segue na vice-liderança, com seis pontos – quatro a menos do que o líder Confiança – apesar de sua segunda derrota, e encara o Itabaiana, também na próxima quarta, às 20h15, no Estádio Municipal Jairton Menezes de Mendonça, o “Titão”, em Frei Paulo.