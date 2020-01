Campeão da Copa TV Sergipe de Futsal 2018 pelo Lagarto, Caio Ádrio, 24, também vem se destacando fora do país. Por conta das boas atuações no verdão, o jogador sergipano foi para a região sul do Brasil e de lá alçou voo para a Europa.

Em entrevista para o globoesporte.com, ele conta que depois de deixar o Lagarto, foi para uma equipe de Curitiba em 2019 e no mesmo ano também atuou em um time de Santa Catarina. Foi então que os representantes do Sporting Paris entraram em contato com o pessoal que cuidava de sua carreira.

Segundo o jovem ala, foi a partir desse momento que a equipe francesa passou a acompanhar mais de parto sua carreira. “De lá em diante as coisas foram acontecendo e acabei vindo para a França” – explicou.

Caio Ádrio vem atuando pelo Sporting Paris desde novembro e nos seis primeiros jogos, venceu todos, marcando quatro vezes e sendo o responsável por três assistências. Com os resultados, o time francês, que estava em nono, pulou para a terceira posição na tabela.

Vale lembrar que o jogador chegou a tentar carreira nos gramados, passando pelo Fluminense e chegando a atuar pelo Confiança, mas foi no futsal que ele acabou encontrando o seu lugar.

“Quem me conhece sabe que sempre fui apaixonado pelo futsal. As coisas são do jeito que Deus quer que seja. Venho sendo muito feliz dentro da modalidade” afirmou.