Na tarde da última quarta-feira, 29, a prefeita Hilda Ribeiro assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação da Praça José do Espírito Santo, no Povoado Moita Redonda. De acordo com o engenheiro Leônidas Carvalho, engenheiro da construtora JViana, empresa ganhadora do processo licitatório, a praça passará por uma reforma baseada no conceito de modernização e humanização.