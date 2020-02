Na última quinta-feira, 30, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas deu início a implantação do programa Cidade Digital. A iniciativa tem o objetivo de promover a inclusão social com foco na melhoria da qualidade dos serviços e da gestão pública, por meio da instalação de redes, pontos públicos de acesso à internet e sistemas de gestão na área pública.

Prefeitura deu início a interligação dos seus setores 1 de 3

Por isso, a Prefeitura Municipal de Riachão do Dantas, informou que será disponibilizada internet para uso livre e gratuito nas duas principais praças do município: Praça Nossa Senhora do Amparo e Praça Epifânio Goes. “O sistema vai interligar em rede todos os setores da Prefeitura, modernizando o acesso aos serviços públicos do município”, completou a gestão.

O Programa Cidade Digital é uma iniciativa do Governo Federal que somente chegou a Riachão do Dantas, após o município ser um dos contemplados. Com isso, a gestão municipal espera “promover a conectividade atrelada a melhoria da qualidade e transparência na gestão pública, a democratização do acesso, a criação e desenvolvimento de conteúdo e a construção de ambientes de colaboração em redes abertas”.

“A inclusão digital é um instrumento que promove a melhora da cidadania, abrindo possibilidades de desenvolvimento cultural, educacional, social e econômico de todo o município de Riachão do Dantas. A prefeitura municipal vê a implementação do Cidade Digital como uma maneira de contribuir para a construção de uma cultura digital que seja democrática e transformadora, por meio de uma política pública estratégica”, ressalta a gestão municipal.