No começo da manhã da última quinta-feira, 30, um caminhão baú de pequeno porte tombou na rodovia SE-270, próximo a entrada da cidade de Salgado. As imagens foram captadas por condutores que transitaram pelo local.

Imagens captadas por internautas 1 de 3

Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), o acidente decorreu do travamento de duas rodas do caminhão, que fez o condutor perder o controle da direção.

No momento do acidente, estavam dentro do caminhão o motorista e sua esposa. No entanto, apesar do tombamento, felizmente, ninguém ficou ferido.