Os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2019) começaram a conferir as suas classificações na noite da última terça-feira, 28, quando os resultados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foram liberados pelo Ministério da Educação.

De lá para cá, as redes sociais, sobretudo Facebook e Instagram, pipocaram de comemorações de alunos das redes pública e privada de ensino. Uma vez que a jornada pela tão sonhada aprovação foi árdua com aulas pela manhã e reforço em cursinhos no contra-turno escolar.

Neste sentido, o Portal Lagartense apurou que somente o Polo Lagarto do Pré-Universitário da Secretaria de Estado da Educação (Pré-SEED) contabilizou a aprovação de 92 alunos na primeira chamada do Sisu 2020. Segundo o coordenador do polo, Clécio Santana, em Lagarto tem crescido o número de aprovados.

“Nessa primeira chamada, o Polo Lagarto figura com o maior número de aprovados na primeira chamada do Sisu. Em 2017, tivemos 80 alunos aprovados; em 2018 foram 82 e agora 92, o que mostra que estamos numa crescente significativa. Tudo graças ao empenho dos nossos professores e alunos”, comemorou Santana.

Além disso, o coordenador do Polo Lagarto ainda confidenciou ao Portal Lagartense que a expectativa de todos que fazem o Polo Lagarto é ainda maior, pois ainda há o chamamento da lista de espera do Sisu, o Programa Universidade Para Todos (Prouni) e o processo seletivo para o preenchimento de mais de 400 vagas no campus Lagarto da Universidade Federal de Sergipe.

“Neste ano, tivemos 123 alunos com a média acima dos 800 pontos, sendo 50 deles com médias superiores aos 900 pontos. E como muitos deles querem vagas para os cursos da UFS de Lagarto, que agora oferece até 15% de acréscimo na nota dos alunos sergipanos que cursaram o ensino médio na rede pública, a nossa expectativa é conquistar festejar mais aprovações”, argumentou.