Trabalhadores da citricultura residentes em Lagarto, Riachão do Dantas e Salgado já podem sacar, nesta sexta-feira, 31, a terceira parcela do programa Mão Amiga Laranja 2019/2020, creditado pelo Governo de Sergipe através da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social (SEIAS).

Quem confirma a informação é o diretor de Inclusão Produtiva e Cidadania da SEIAS, Ricardo Marcarello. Ele afirma que os recursos da terceira parcela já foram depositados nas contas dos beneficiários para que estejam disponíveis a partir de hoje.

Para realizar o saque, basta que os beneficiários se dirijam para uma agência ou ponto Banese, munidos do Cartão do Programa. Nesta edição, o Mão Amiga Laranja beneficia 4.575 trabalhadores, durante os quatro meses de entressafra da colheita da laranja. Dividido em quatro parcelas de R$ 190, o programa paga anualmente o benefício no valor de R$ 760, através de recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Funcep

Também podem realizar o saque da terceira parcela do Programa os citricultores de: Cristinápolis, Umbaúba, Estância, Itaporanga, Itabaianinha, Indiaroba, Boquim, Arauá, Santa Luzia do Itanhy, Pedrinhas e Tomar do Geru.