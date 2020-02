O Lagarto anunciou a contratação de mais dois atacantes para a temporada 2020. Ambos já estão na cidade e treinando com seus novos companheiros de equipe. Soares ainda espera que seu nome seja divulgado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear.

Pedro Maycon é um atleta de 25 anos que iniciou sua trajetória profissional em Pernambuco, no time do Serra Talhada. Aliás, foi no próprio estado pernambucano em que o atacante consolidou sua carreira, atuando em clubes como o Afogados da Ingazeira, Cabense, Flamengo, Central e Decisão, onde foi um dos destaques na campanha que levou o clube para a primeira divisão do campeonato estadual.

Ao divulgar a contratação do atacante, o Lagarto destacou a velocidade como sua principal característica e que, como seu nome já consta no BID, ele está à disposição do técnico Ranielle Ribeiro para a partida de hoje, às 15h30, contra o Boca Júnior, no Estádio Fernando França, em Carmópolis.

O outro nome é o do atacante Soares, 34, e que já é bastante conhecido no cenário nacional por ter atuado em clubes como Grêmio, Cruzeiro, Fluminense, Ponte Preta e Chapecoense. O jogador iniciou sua carreira em Santa Catarina, atuando pelo Figueirense, onde ganhou projeção pela boa temporada em 2006, ficando entre os maiores artilheiros daquele edição do Campeonato Brasileiro, com 13 gols.

Na última temporada, Soares estava na Tailândia, defendendo as cores do Chiangmai United, onde marcou 19 gols em 34 jogos.