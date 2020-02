No final da manhã da última sexta-feira, 31, após uma reunião com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe (SINTESE), a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro, garantiu o pagamento integral do reajuste de 12,84% do piso nacional dos professores da rede municipal de ensino.

O anúncio ocorreu por volta do meio dia, quando a gestora informou que o pagamento teria início na próxima rodada de pagamento dos salários dos servidores e que ele seria retroativo a janeiro, como manda a lei. “Agora em fevereiro, a gente vai pagar o retroativo referente ao mês de janeiro”, anunciou a prefeita.

“Pela primeira vez, os professores não tiveram problemas em conseguir logo de cara o piso que eles merecem”, comemorou Hilda. “E a notícia boa que demos para eles foi sobre o pagamento do terço ferial, que iremos pagar agora nesta segunda-feira”, completou a prefeita.

O reajuste de 12,84% foi colocado em vigor pelo presidente Jair Bolsonaro (Sem partido). Com isso, piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica em início de carreira passou de R$ 2.557,74 para R$ 2.886,24.

Em Lagarto, este foi o segundo reajuste concedido aos professores em menos de um ano. Uma vez que logo quando assumiu, Hilda Ribeiro concedeu um reajuste de 4,17%, que foi praticamente o dobro do piso em vigor em 2018 e que serviu para amenizar a defasagem salarial de 36% que a categoria vinha pleiteando.

Relembre: Sintese aprova reajuste salarial dos professores oferecido pela Prefeitura de Lagarto