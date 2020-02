A Pró-Reitoria Graduação da UFS (Prograd) divulgou, na última quinta-feira, 30, edital para as inscrições no processo seletivo de transferência externa. São 663 vagas ociosas para ingresso no primeiro período letivo regular de 2020, em cursos de graduação presencial.

As inscrições devem ser feitas entre os dias 5 e 10 de fevereiro, exclusivamente pelo Sigaa, acessando Graduação > Acesso ao Portal de Ingresso. Durante a inscrição, o candidato deve informar em qual instituição de ensino cursa a sua graduação, além do nome do curso e se é licenciatura ou bacharelado.

Para isso, o candidato deve ser estudante com vínculo ativo em curso de graduação de outra instituição de ensino superior brasileira e serão consideradas, para avaliação e classificação do candidato, todas as provas do Enem a que se inscreveu nos anos de 2016, 2017 e 2018, prevalecendo a maior nota final.

São 481 vagas divididas entre o Campus de São Cristóvão e da Saúde, em Aracaju; 96 para o campus de Itabaiana; 44 para Laranjeiras; 24 para o Campus do Sertão, em Nossa Senhora da Glória; e 18 para o Campus Universitário Prof. Antônio Garcia Filho, em Lagarto.

O resultado após inscrições do processo seletivo será divulgado no dia 14 de fevereiro, na página da Prograd, com prazo para recursos até o dia 18 do mesmo mês. Já o resultado final, será divulgado até o dia 06 de março, também na página da Prograd, contendo relação com nome e matrícula dos alunos aprovados.