Na noite da última quinta-feira, 30, um casal foi alvo de uma ação criminosa, enquanto retornava para casa depois de um dia normal de trabalho. O crime ocorreu por volta das 21h20, numa estrada próximo a Chácara Recanto Quatro Irmãos, localizada no povoado Limoeiro, na zona rural de Lagarto.

Segundo uma das vítimas, em entrevista ao Portal Lagartense, o criminoso estava armado, com capacete e a pé, quando parou o casal que vinha numa motocicleta Honda CG 160 Fan, de placa policial QME 7695, e anunciou o assalto. Na ação, ele roubou a motocicleta, dois celulares Moto G 7 play e dois relógios, sendo um dourado da Champions e outro prateado da Cássio.

Após o ocorrido, o casal se dirigiu até a Delegacia Regional de Lagarto, onde foi prestado o Boletim de Ocorrência. No entanto, se algum cidadão souber o paradeiro de algum dos pertences acima listados, estes podem acionar a polícia pelo disque-denúncia 190 ou ligar para o Santiago do Gbarbosa, por meio do 98808-5059.