Em entrevista na Rádio Comunitária Juventude FM, o deputado federal Gustinho Ribeiro respondeu a críticas que diziam que ele estaria enchendo somente o seu partido com os interessados em disputar, no próximo dia 04 de outubro, o cargo de vereador em Lagarto.

Em sua resposta, Gustinho destacou que, graças a uma lei, a regra eleitoral referente a existência de coligações partidárias acabou, o que obriga os interessados na vitória em permanecerem unidos num único partido. Uma vez que, sem as coligações, atingir o coeficiente eleitoral ficou mais difícil.

“As coligações proporcionais acabaram e, com isso, ou os candidatos a vereador vão todos para um partido só ou terão dificuldades em atingir o coeficiente eleitoral. Acabou aquela situação em que eu fico no partido A, Fábio Frank no partido B, Prefeitinho no partido C e quando chegar na época a gente se junta, faz uma coligação e unidos atingimos o coeficiente. Então agora todos os candidatos têm que ficar em um partido só”, justificou.

Apesar de defender a união dos candidatos a vereador num único partido, Gustinho destacou que seu agrupamento, o Bole-bole, disputará as eleições municipais deste ano com o apoio de algumas siglas, tais como: Solidariedade da prefeita Hilda Ribeiro, PSL, PDT do deputado Fábio Henrique, PRB do Pastor Heleno, Progressistas do deputado Laércio Oliveira, o PSB dos Valadares, “e alguns outros partidos que nós estamos dialogando”.

Disputa pela Prefeitura de Lagarto

Gustinho Ribeiro afirmou que o nome da prefeita Hilda Ribeiro é o melhor do seu grupo para disputar o comando da Prefeitura de Lagarto. No entanto, ele afirmou que o lançamento da sua pré-campanha ainda não tem data definida, pois o foco está na gestão. “Com uma gestão bem feita, será natural o apoio da população durante a campanha”, observou.

Ainda sobre a disputa, Gustinho se mostrou confiante na vitória do seu agrupamento, uma vez que – segundo ele – a prefeita Hilda Ribeiro tem crescido mês a mês nas pesquisas internas de intenção de voto, realizadas pelo seu agrupamento. “É uma tendencia de crescimento muito forte, porque é fácil: Você olha para o passado e ver tudo de ruim que aconteceu, e agora vê uma prefeita nova e tudo dando certo, que tá resolvendo, que tá fazendo. Então você vai querer voltar para o que não presta ou vai querer continuar com o que está dando certo?”, argumentou.