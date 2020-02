Na Área Integrada em Segurança Pública (AISP) das cidades de Boquim e Pedrinhas, 95,2% dos crimes violentos, com ou sem vítimas fatais, que ocorreram na região foram elucidados. Os dados apresentados pela unidade são referentes ao período dos últimos três anos e dez meses.

De acordo com o levantamento da AISP, no período foram contabilizados 83 casos de crimes violentos – homicídios e latrocínios tentados ou consumados. Dos inquéritos policiais instaurados a partir dessas ocorrências, 77 foram elucidados com o indicativo de autoria, perfazendo a média de 95,2% dessas ações criminosas sendo elucidadas.

Já no tocante a todos os inquéritos policiais abertos na unidade, a média de de envios por mês na AISP foi de quase 20. Desses, cerca de 15 foram instaurados na cidade de Boquim e outros quatro em Pedrinhas. Os números são aproximados já que foram apresentados em forma de média mensal.

Segundo o delegado Marcelo Hercos, o alto índice de elucidação dessas ações criminosas na região é fruto do trabalho de todos os servidores da unidade. “O alto índice de casos elucidados com o envio de inquéritos, a maioria com a autoria definida, se dá ao empenho de todos que trabalham na AISP”, destacou.

“Temos que ressaltar também o empenho da própria população e também a Polícia Militar, que atuou de forma muito vigorosa em muitos desses casos, por diversas vezes fazendo prisões em flagrante”, concluiu o delegado ressaltando que as informações e denúncias por parte da população e as ações da Polícia Militar são fundamentais para a melhoria da segurança pública da região.