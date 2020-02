Na manhã do último domingo, 2, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) efetuou a prisão de um suspeito de integrar uma dupla de assaltantes armados, que realizaram um assalto contra uma pessoa na região do bairro Alto da Boa Vista, em Lagarto.

De acordo com o 7ºBPM, após receber a denúncia e realizar algumas diligências, um homem de 27 anos que estava em posse de um revólver e tentou fuga acabou detido pelos policiais.

Já o outro suspeito foi identificado e suas informações foram repassadas à Delegacia Regional de Lagarto. “As vítimas de roubos, podem comparecer à delegacia, para proceder o reconhecimento, antes que ele seja solto”, orienta o 7ºBPM.

Cabe destacar que a identidade dos suspeitos não pode mais ser divulgada pela polícia, devido a vigência da nova Lei de Abuso de Autoridade, que está em vigor desde o último dia 13 de janeiro.