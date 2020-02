No último sábado, 1º de fevereiro, o Lagarto Futebol Clube perdeu por 1 a 0 para o Boca Júnior, em partida válida pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Sergipano de Futebol 2020. O jogo ocorreu no Estádio Fernando França, em Carmópolis.

Na oportunidade, o elenco alviverde fez uma atuação muito aquém do esperado e acabou, aos 73 minutos de jogo, tomando um gol de bola parada marcado pelo atleta Lucas Silva Leite.

Sem fôlego para virar o placar, o elenco lagartense deixou os gramados sem falar com a imprensa. É que além da derrota e das constantes pressões por desempenhos superiores, o time perdeu a oportunidade de ocupar o G4 dos melhores times da competição.

Com isso, por meio da sua fan-page no Facebook, torcedores alviverde aproveitaram a publicação oficial sobre o jogo para elevar o tom das críticas. Na oportunidade, eles afirmaram que faltou sabedoria e planejamento por parte da diretoria do clube, sobretudo na contratação de atletas.

“Rapaz, o Verdão infelizmente tem um elenco fraco, também o responsável pelas contratações trazer cascata fim de carreira e Raúl fim de carreira, esses caras tavam jogando nos times amadores aqui de Poço Verde. Eu conheço, eu sou de Poço Verde, são cachaceiros, tão comendo o dinheiro de Diego Costa”, comentou Célio Teixeira.

O torcedor Jacquemário Bonfim, que acompanha o time alviverde desde os tempos de Atlético Clube Lagartense, ressaltou que “Ta faltando FUTEBOL, GARRA e RAÇA pra nosso TIME. […] ADILSON e Ila no banco desse time é uma piada”. Já o torcedor Jonatas Batista, diante do desempenho do time, comentou que “Ta triste ver esse time jogar”.

Para além de comentários a respeito do desempenho dos atletas em campo, um cidadão que no Facebook é denominado por Lima Alves sugeriu que a diretoria do Lagarto Futebol Clube fosse substituída pela equipe diretiva do Lagarto Futsal. “Vamos colocar a diretoria do futsal que ai vai os caras são peritos. Essa galera que ta ai no ftb não entende de gestão de futebol profissional [sic]”, argumentou.

Com uma derrota, dois empates e uma vitória, o Lagarto Futebol Clube volta a campo no próximo sábado, dia 8, para enfrentar o Club Sportyvo Sergipe, que ocupa a vice-liderança do campeonato. A partida está marcada para às 16h, no Estádio Estadual de Simão Dias.