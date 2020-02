O governo federal autorizou a integralização de cotas no valor de R$ 500 milhões de reais para o Fundo Garantidor do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

É a terceira parcela de mesmo valor para a gestão do programa.

Os recursos para o Fies viabilizam o financiamento estudantil de milhares de estudantes com regras definidas.

O comitê gestor do Fies trabalha para aliar a política de acesso à educação superior com responsabilidade orçamentária, financeira e fiscal.

As inscrições para a edição do Fies no primeiro semestre de 2020 estão previstas para 5 a 12 de fevereiro.

O programa está dividido em duas modalidades: juros zero e dispensa de fiador para os estudantes com renda familiar de até um e meio salário mínimo por pessoa sem juros e a segunda com a necessidade de fiador, para os estudantes com renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa.