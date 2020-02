Continuam as ações do governo do Estado no combate à dengue. Através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e Fundação Estadual de Saúde (Funesa), a partir da próxima segunda- feira, 3, tem início o 2º ciclo de atuação dos carros- fumacê em Nossa Senhora da Glória, de 3 a 7 de fevereiro; em Salgado e Siriri, dias 3 e 4. Em um ciclo de quatro semanas, o inseticida está sendo lançado em áreas urbana e rural dos municípios, com o objetivo de matar o mosquito em sua fase adulta.

Desde quando começou o primeiro ciclo, dias 27( Glória e Salgado) e 29( Siriri) deste mês, os carros estão em atividade simultaneamente nesses três municípios apontados como de alto risco para dengue pelo Levantamento Rápido de Infestação do Aedes Aegypti (LIRAa). O quarto município, que também está com alto índice, Simão Dias, ficou de fora da atual programação por ter sido recentemente contemplado com a estratégia do fumacê, que exige um tempo de seis meses para a sua reaplicação.

Segundo acrescenta a gerente do Núcleo de Endemias da SES, Sidney Sá, os carros-fumacê atuarão a partir da madrugada, das cinco às sete horas, e no final da tarde, das 17 às 19h. “É claro que apenas a aplicação do carro-fumacê não vai conter o avanço dos casos e da circulação do vetor. Por isso é importante que, simultaneamente à aplicação do inseticida, os gestores municipais continuem a exercer o trabalho de intensificação nas áreas de maior risco junto com os seus agentes, considerando que o fumacê só atinge o mosquito na fase adulta”, alertou Sidney Sá.

Confira a agenda dos ciclos dos Carros-fumacê:

Nossa Senhora da Glória:

2º ciclo – dias 03 a 07

3º ciclo – dias 10 a 14

4° ciclo – dias 17 a 21

Povoado São Clemente

2º ciclo – dia 07

3° ciclo – dia 14

4° ciclo – dia 21

Siriri:

2º ciclo – dias 03 e 04

3º ciclo – dias 10 e 11

4° ciclo- dias 17 e 18

Povoada Siririzinho

2º ciclo – dia 04

3º ciclo – dia 11

4° ciclo – dia 18

Salgado:

2º ciclo – dia 03 e 04

3º ciclo – dia 10 e 11

4° ciclo – dia 17 e 18

Povoado Água Fria

2º ciclo – dia 04

3º ciclo – dia 11

4° ciclo – dia 18