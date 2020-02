O final de semana foi perfeito para os torcedores colorados que precisavam de uma vitória simples e um tropeço do Lagarto para dispararem na tabela e assumirem a segunda colocação do Sergipão 2020.

E o Gipão não decepcionou no jogo do último domingo, 2, contra a equipe do Dorense no Estádio Estadual Lourival Baptista, o Batistão. Os donos da casa logo abriram o placar com Anselmo. Foi o segundo dele na competição.

Depois disso, o Touro do Agreste cresceu na partida e teve diversas oportunidades de empatar o jogo, mas parou nas mãos do inspirado goleiro do Sergipe, Marcão. Na segunda etapa, o jogo ficou equilibrado, com chances tanto para os visitantes quanto para o vermelhinho. Entretanto, o placar ficou em 1 a 0 para os comandados de Fioni.

Com o resultado, o Sergipe chegou aos sete pontos, assumindo a vice-liderança do campeonato. Já o Dorense segue na lanterna com apenas um ponto. O Gipão entra em campo novamente contra o Lagarto no próximo sábado, 8, às 16h, no Estádio Albano Franco. O Dorense encara o Boca Júnior no mesmo dia, às 15h30, no Estádio Ariston Azevedo, em Carmópolis.

Copa do Nordeste

Pelo Nordestão 2020, o Confiança enfrentou o Botafogo-PB, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biaci, no último sábado, 1, e arrancou um empate fora de casa. Os gols saíram apenas no segundo tempo.

O Dragão foi quem abriu o placar aos 24 minutos depois de um belo chute de Jeferson Lima de fora da área. Logo em seguida, Mário Sérgio recebeu pelo lado esquerdo e bateu cruzado para Dico chegar de carrinho e empatar. o Jogo terminou em 1 a 1.

Com o resultado, o Confiança continua na segunda posição do Grupo B, com quatro pontos e atrás do líder, Náutico, no saldo de gols.

E o time pernambucano se sagrou líder do grupo, após vencer, fora de casa, outro time Sergipano. No Estádio Municipal Jairton Menezes de Mendonça, o “ Titão”, o alvirrubro venceu o Freipaulistano por 2 a 0 com gols de Paiva e Lombardi.

Com o resultado, o atual campeão sergipano despencou para a última posição do Grupo A, com apenas um ponto.

No próximo sábado, 8, os dois times sergipanos se enfrentam, às 18h, no Estádio Lourival Baptista, em Aracaju.