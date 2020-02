Dois homens foram presos pelos policiais do 7° Batalhão de Polícia Militar (7° BPM) por agredirem as ex-companheiras, na noite da última sexta-feira, 31, em Lagarto e Riachão do Dantas.

Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança pública (SSP/SE), os policiais receberam informações de que uma mulher havia sido agredido pelo ex-companheiro em Lagarto. A equipe conseguiu localizar o suspeito, de 31 anos de idade, que tentou fugir, mas foi preso logo em seguida.

O segundo caso envolveu um suspeito de 43 anos que foi preso por violência doméstica, no bairro Novo Horizonte, em Riachão do Dantas, e por ameaçar os familiares da vítima.

De acordo com a SSP/SE, todos os envolvidos nos dois casos foram encaminhados à Delegacia Regional de Lagarto para que as providências cabíveis fossem adotadas.