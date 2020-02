Um confusão envolvendo o vocalista da banda Parangolé, Tony Salles, a prefeita de Capela Silvany Mamlak e seu esposo, Cristiano Cavalcante, prefeito de Ilha das Flores chamou a atenção no último dia da Festa de Nossa Senhora da Purificação, Padroeira de Capela.

Segundo informações, o fato aconteceu quando o artista se atrasou para sua apresentação no município, depois de fazer uma apresentação para formandos de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS), em Aracaju.

Quando o cantor chegou, foi recebido com uma bronca da prefeita, e para não ficar por baixo, respondeu a gestora com um palavrão. Foi o suficiente para irritar seu esposo que deu um empurrão no artista e, sem seguida, ambos foram contidos por seguranças.

Confira abaixo imagens da confusão:

Explicações

Em nota, a Prefeitura de Capela afirma que o cantor demonstrou um total desrespeito com a população do município ao chegar com mais de 3h de atraso e que alguns participantes da festa começaram a demonstrar indignação e cobrar explicações dos organizadores sobre o atraso da banda.

O Município descreve também que assim que o cantor chegou, a prefeita chamou sua atenção pelo atraso por conta da responsabilidade e compromisso com o público.

“Demonstrando tamanha falta de educação e total desequilíbrio, o cantor retrucou a prefeita, mandando-a tomar onde não deveria, demonstrando assim, além do seu desrespeito como profissional que diz ser, o seu desrespeito como homem em relação às mulheres.”

A Prefeitura encerra a nota ressaltando que a cena foi lastimável e que não pretende mais contratar a banda para seus futuros eventos.

Em seu instagram, Tony Salles se limitou a dizer que só se apresentou na festa pelo respeito que tem ao seu público e destacou a educação e energia dos moradores de Capela.