Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o tempo deve seguir com instabilidade até a sexta-feira, 7, em Lagarto, já que alguns dias devem ser de chuva e outros com o tempo firme.

A previsão do INMET para hoje é de tempo nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e temperatura máxima de 35°C e mínima de 23°C. Já para quarta e quinta-feira, a previsão é de muitas nuvens, mas tempo firme, com temperaturas variando entre mínima de 22°C e máxima de 32°C, com pouquíssima alteração entre os dois dias.

Na sexta-feira, as nuvens devem continuar e a temperatura deve ser basicamente a mesma. Entretanto, há previsão de chuva para o último dia da semana.