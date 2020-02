Com a reforma do Estádio Paulo Barreto de Menezes andando a passos de tartaruga, tanto que segundo o governo do Estado nem 50% dela já foi executado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu que a estreia do Lagarto Futebol Clube na Copa do Brasil será realizada no Estádio Estadual de Simão Dias.

Inicialmente, a estreia do time alviverde contra o Volta Redonda, do Rio de Janeiro, estava prevista para ocorrer no Estádio Barretão no dia 13 de fevereiro, às 15h30. No entanto, além do estádio, a CBF também decidiu transferir o jogo para o dia 19 de fevereiro, mantendo o horário inicial: 15h30.

O anúncio da mudança do local da partida foi realizada pela Assessoria de Comunicação da Federação Sergipana de Futebol. Uma vez que, assim que foi anunciada a partida, muitos torcedores questionaram a possibilidade da sua realização em Lagarto, pois muitos torcedores alviverdes estão descrentes da conclusão da reforma em tempo hábil.

Copa do Brasil

O torneio começa no dia 5 de fevereiro e terminará no dia 16 de setembro. A primeira fase tem início com 80 clubes, sendo 70 classificados por competições estaduais e mais 10 que entram pela posição no ranking nacional de clubes.