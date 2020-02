A rede estadual de ensino já está com as matrículas abertas, que devem ser feitas online, por meio do portal da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc). A matrícula é realizada pelo aluno ou responsável legal. Em caso de dificuldade, a Seduc disponibiliza atendimento online, no horário das 8h às 22h.

Algumas unidades de ensino já estão com vagas completas, e quem estiver interessado em estudar nessas escolas pode entrar em uma fila de espera. Para isso, basta acessar o portal da matrícula e se cadastrar na escola desejada, informando o e-mail para contato.

De acordo com Saymon Menezes, técnico da Coordenadoria de Informática da Seduc (Codin/SergipeTec), ao concluir o cadastro, o aluno receberá posteriormente um e-mail informando sobre a abertura de vagas na unidade de ensino pretendida.

“A vaga pode abrir decorrente de um cancelamento de matrícula de algum aluno ou da transferência de um estudante da escola para outra unidade de ensino. Havendo demanda suficiente, a escola, juntamente com a Diretoria Regional a que está jurisdicionada, poderá também estudar a possibilidade de aumentar o número de vagas para abrir novas turmas, ou novas vagas por turma, dependendo da estrutura da escola”, explicou.

Passo a passo

Ao entrar no portal da Seduc, o aluno deve escolher em qual modalidade deseja estudar (Ensino Fundamental, Ensino Médio ou Educação de Jovens e Adultos). Em seguida, ele deve selecionar em que ano letivo deseja se matricular e responder se já é aluno da rede estadual de ensino ou se é de outra rede. Após esses passos iniciais, o estudante precisa responder em qual série deseja se matricular e em qual cidade gostaria de estudar.

Na tela seguinte aparecerão os nomes de todas as unidades de ensino do município escolhido. O aluno deve clicar no turno pretendido (manhã, tarde ou noite). Quando não houver vaga, aparecerá a seguinte mensagem:

“ATENÇÃO! A Unidade de Ensino não possui mais vagas para a série/turno desejada. Caso deseje, conclua seu cadastro. Assim, você receberá e-mails informativos sobre a vaga pretendida. Mas atenção: o cadastro ainda não garante sua vaga. Fique atento a sua caixa de e-mail e acesse o Portal da Matrícula para mais informações”.

O aluno deve, então, clicar em “Continuar” e dar prosseguimento ao cadastro, fornecendo todos os dados que forem sendo solicitados no portal da Seduc. Ao surgir alguma vaga, o aluno será avisado via e-mail.