Recentemente o Lagarto, que passa por dificuldades no setor ofensivo, contratou mais dois atacantes para a temporada 2020, dentre eles, Soares, 34, que já teve passagens por grandes clubes como Grêmio, Cruzeiro e Fluminense.

O jogador ganhou projeção nacional após sua boa temporada atuando pelo Figueirense no Campeonato Brasileiro de 2006, quando ficou entre os maiores artilheiros daquela edição do Brasileirão, com 13 gols. Na última temporada, Soares estava na Tailândia, defendendo as cores do Chiangmai United, onde marcou 19 gols em 34 jogos.

Em entrevista para a Lagarto TV, o jogador falou sobre a negociação com o verdão, sua trajetória dentro das quatro linhas e a expectativa de poder ajudar o clube com sua experiência.

Soares conta que viu o convite do Verdão como uma nova oportunidade, além de ter se interessado pelo projeto e que, por isso, não pensou duas vezes. “Conversei muito com o Diego [Costa], com o Cascata, conversei com a família também porque tinha outras propostas de voltar para a Tailândia, mas eu resolvi ficar no Brasil, vim para ajudar e somar. Então, espero que possa fazer bons jogos, um bom campeonato e dar frutos para o Lagarto.”

Sobre sua trajetória como jogador profissional, o atacante lembra que iniciou sua carreira no Londrina em 2003 e que depois atuou pelo Figueirense entre 2005 e 2006 e que, por conta do bom desempenho, se transferiu para o Fluminense, depois Grêmio, Cruzeiro, Ponte Preta, Vitória… “se eu for falar aqui é muito clube [risos], então, to feliz de estar aqui, vim para ajudar, como falei, por isso a expectativa é muito boa para estrear e fazer meu papel dentro de campo”, disse.

Além disso, ele destaca que jogou durante dois anos na Tailândia [2018/2019] e que foi um dos artilheiros nas duas temporadas. Depois, acabei me transferindo para cá, e vamos ver no que é que vai dar. A expectativa é muito boa de estrear, vestir a camisa do Lagarto e fazer um bom campeonato.

E para os torcedores do Verdão ele prometeu muito empenho dentro de campo: “vai ter muita correria. Sou um atacante que gosta de marcar firme, forte e não deixar os zagueiros jogarem. To feliz por estar aqui e vou fazer o que eu sei de melhor que é jogar bola, fazer gol e ajudar meus companheiros dentro de campo”.