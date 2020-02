Criminosos realizaram um arrastão dentro do Hospital Unimed, em Aracaju, localizado na Avenida Gonçalo Prado Rolemberg, no Bairro São José, na madrugada desta terça-feira, 3.

Segundo a Polícia Militar, o assalto foi anunciado por dois homens armados que chegaram em uma motocicleta. Enquanto um deles ficou na porta do hospital, o outro entrou e levou dez celulares de funcionários e pacientes que estavam na sala de espera do local.

Policiais militares do Batalhão de RadioPatrulha (BPRp) realizaram diligências no local para localizarem os envolvidos na ação, mas, até o momento da publicação desta reportagem, não obtiveram êxito.

Em nota, a Unimed afirma que está tomando todas as providência tanto para o atendimento das vítimas quanto para o fornecimento de informações que ajudem a investigação, incluindo imagens do circuito interno de segurança. “A Unimed lamenta profundamente o ocorrido e informa que revisará as medidas de segurança de que dispõe no intuito de reforçá-las ainda mais”, finaliza.