O curso MedEnsina, formado por discentes do curso de Medicina do campus Lagarto, comemora a aprovação de 14 alunos em dez cursos na UFS, via Sisu. O curso preparatório, voltado para estudantes e egressos de escolas públicas de Lagarto, é coordenado pela professora Rosangela Machado, do Departamento de Educação em Saúde.

Os 14 alunos foram aprovados em Administração, Ciências Biológicas, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Fonoaudiologia, Geografia, Letras/Português, Medicina Veterinária e Psicologia. A professora Rosangela Machado comemora as aprovações.

“Em um momento histórico em que a maioria dos jovens se caracteriza por atividades individuais, termos universitários interessados em contribuir com o ingresso de outros jovens no ensino superior já é maravilhoso. E ver o índice de aprovação é ainda mais gratificante”, observa.

Um dos discentes de Medicinas participantes é Felipe Abud, do primeiro ciclo. “Esse resultado é motivo de muito orgulho, pois conseguimos ajudar a um bom número de jovens a continuarem com seus sonhos”, comenta.

O MedEnsina ofereceu, em 2019, aulas regulares e revisões (colocar link) e segue com as atividades em 2020. “A ideia é alcançar mais pessoas, disseminando a democratização do acesso ao ensino superior público de qualidade no interior do estado de Sergipe”, pontua Felipe.