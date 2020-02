Com o objetivo de promover a independência das famílias de baixa renda, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho (SEDEST), em parceria com o SENAI está com inscrições abertas para 120 vagas em seis cursos profissionalizantes.

As vagas estão distribuídas igualitariamente entre os cursos de Mecânico de Manutenção de Motores a Diesel (01 manhã e 01 tarde), Mecânico de Manutenção em Motocicletas (01 manhã e 01 tarde), Auxiliar de Pedreiro (manhã) e Auxiliar de Confeiteiro (tarde).

Para os cursos de Mecânica, os interessados devem ter concluído a 6° Série ou o 7° ano do ensino fundamental e ter no mínimo 16 anos de idade. Já para os cursos de Auxiliar de Pedreiro e Auxiliar de Confeiteiro, a exigência é ter 16 anos e concluído o 5° ano do ensino fundamental e o 4° ano do ensino fundamental, respectivamente.

Já as inscrições podem ser realizadas na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na rua Laudelino Freire, n° 414, próximo à Praça da Caixa D’água, no centro de Lagarto. Na oportunidade, os interessados devem apresentar o NIS (Folha resumo), RG, CPF, Comprovante de Residência e Comprovante de Escolaridade. No entanto, para os menores de 18 anos, é necessário a apresentação do RG e CPF do responsável.

Inscrições estão abertas até 7 de fevereiro 1 de 2

Procurado pelo Portal Lagartense, Valdiosmar Vieira, atual SEDEST, afirmou que os cursos fazem parte de um investimento que a gestão da prefeita Hilda Ribeiro está fazendo em inclusão produtiva. “Essa é a primeira etapa de uma série de cursos profissionalizantes que pretendemos ofertar para população, buscando qualificar para facilitar o acesso ao emprego e a renda, já que após a qualificação as pessoas ficam aptas ou mais preparadas para o mercado de trabalho formal, ou mesmo para investir no empreendedorismo”, comentou Vieira.

O secretário ainda destacou que “A prefeitura de Lagarto pretende cuidar das pessoas e propiciar melhor qualidade de vida, investir em qualificação é uma das formas mais importantes de promover autonomia das pessoas sobretudo dos jovens que ainda estão fora do marcado de trabalho”.