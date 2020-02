O período de pré-matrícula institucional para os candidatos classificados na chamada regular do processo seletivo Sisu 2020 terminou às 17h da última terça-feira, 4. Para esses alunos, a próxima etapa é a confirmação da matrícula, que ocorrerá durante a primeira semana de aulas. Para mais informações sobre datas de término e início de períodos, acesse os calendários acadêmicos.

Para os estudantes que estão aguardando a lista de espera, ela será divulgada até o dia 12 de fevereiro e as pré-matrículas serão feitas entre os dias 17 e 20 do mesmo mês. Assim como os demais alunos, a confirmação dessas matrículas acontecerá durante a primeira semana de aulas.

Segundo Dilton Maynard, pró-reitor de Graduação (Prograd), a Universidade Federal de Sergipe depende do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para o cumprimento de todas as datas mencionadas, portanto elas estão passíveis de modificação.

O vice-reitor Valter Joviniano revelou que o processo de pré-matrícula aconteceu como o esperado, graças ao empenho da universidade. “Esse período começou com um pouco de ansiedade por conta do atraso na liberação das notas, mas a equipe da Prograd se preparou e conseguimos passar por todos esses dias com sucesso”.

Alunos com deficiência e baixa renda

Segundo Dilton Maynard, estudantes que ingressaram na universidade nas condições de PCD (Pessoas com deficiência) devem ficar atentos. “Até o dia 6 de fevereiro, nós lançaremos a lista de candidatos que precisarão passar por uma perícia médica. Em caso do não comparecimento, perde-se a vaga”, explica.

Alunos que alegaram vir de famílias com renda máxima per capita de até um salário mínimo e meio também devem ter cuidado para não serem desclassificados. “A universidade está avaliando a documentação que comprova essa vulnerabilidade econômica e, se houver alguma necessidade, nós entraremos em contato para possíveis entrevistas ou atualização de documentos”, afirma Dilton.

Saiba mais

A pré-matrícula institucional: destina-se à apresentação do candidato para entrega da documentação exigida dentro da sua modalidade de concorrência.

Já a confirmação da matrícula destina-se à apresentação pessoal do candidato para efetivação de sua matrícula conforme procedimentos e cronograma que serão estabelecidos em edital de convocação para a confirmação da matrícula.

Para realizar a confirmação da matrícula, o candidato deverá apresentar-se nos dias, horários e locais previstos no edital de convocação portando documento de identidade com foto, de forma a concluir os procedimentos para a efetivação da sua matrícula.

O procedimento de confirmação da matrícula é obrigatório e caso o aluno não efetue no prazo previsto no edital de convocação para a confirmação de matrícula, a sua pré-matrícula será cancelada, podendo ser convocado o próximo classificado na lista de espera.

Ao concluir a pré-matrícula dos candidatos convocados pela lista de espera, a UFS procederá à divulgação da lista com a composição das turmas de primeiro e segundo semestre do ano letivo de 2020.

Informação importante: o tamanho da foto a ser entregue no ato da pré-matrícula, agora, tem a dimensão de 5×7 com o fundo branco e nome no candidato escrito no verso, conforme anexo I dos editais 53/2019 (UFS Sisu) e e 02/2020 (vestibular de Lagarto).