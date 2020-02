O campus Lagarto recebe, no próximo dia 15, a I Jornada de Odontopediatria de Sergipe, organizada pelas ligas acadêmicas da área no estado. As inscrições podem ser realizadas neste link. A programação segue das 7h30 às 18h.

A programação inclui temáticas como distúrbios respiratórios, atendimento multiprofissional, intervenção em Odontopediatria e aspectos odontológicos da Aids Pediátrica. Informações completas sobre a programação e os valores de inscrição podem ser obtidas no Instagram do evento.