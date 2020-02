Nesta terça-feira, 5, a banda sergipana Calcinha Preta se apresenta em Aracaju para a gravação de seu DVD de 25 anos. E evento acontece no no Miami Hall (ao lado do Shopping Riomar) e contará com a participação de diversos artistas como Gustavo Lima, Wesley Safadão, Márcia Fellipe, Raí Soares Saia Rodada, MC Jottapê, Wallas Arrais e Edu & Maraial, além de show completo de Kaelzinho Ferraz e Lala Amor Cigano.

O repertório que compõe o quinto DVD do grupo conta a história da Calcinha Preta, desde os primeiros sucessos até as músicas inéditas.

A estrutura contará com camarote vip e pista. As vendas do camarote vip acontecem nas Lojas Melissa (Shopping Riomar ou Shopping Jardins) e através do site Guichê Web. Já a pista será gratuita e os convites podem ser retirados na SuperTem, dos Postos Petrox. Para isso, é necessário se cadastrar e cada pessoa tem o direito de retirar somente dois ingressos.

Vale lembrar que o ingresso para ambos os setores são limitados.

Para ter acesso ao evento, é preciso entregar os ingressos na portaria, além de 1kg de alimento. Os ingressos são limitados para os dois setores.