Idosos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) devem comparecer, urgentemente, a sede da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest) de Lagarto para realizarem sua inscrição no Cadastro Único.

Segundo a Prefeitura, quem não comparecer poderá ter o benefício suspenso. Isso porque, com o Decreto nº 8.805/2016 – que altera o Regulamento do BPC – beneficiários e requerentes do benefício devem se inscrever, obrigatoriamente, no Cadastro Único se quiserem continuar participando de Programas Sociais do Governo Federal.

Têm direito ao BPC, idosos e pessoas com deficiência que são beneficiários do INSS e não recebem 13° salário. Estes devem comparecer a Sedest ou ao Centro de Referência de Assistência Social (Cras), para realizarem sua inscrição no Cadastro Único. Para isso, deve-se levar o RG e CPF de todos os membros da família que residem no mesmo domicílio, além de Comprovante de residência.

Locais das inscrições

-CRAS Nelson Batista dos Santos: Rodovia Lourival Batista , nº 93, centro , Povoado Colônia Treze

-CRAS 4 : Estrada da Brasília, Nº1220, Povoado Brasília

– SEDEST: Rua Laudelino Freire , nº 414, Centro