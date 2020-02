As fortes chuvas que têm caído sobre o município de Lagarto tem causado diversos transtornos em algumas comunidades localizadas na sede e na zona rural da cidade. Os problemas vão de alagamentos até a concentração de esgoto em local inadequado.

No bairro Alto da Boa Vista, a rua Antônio Vasconcelos ficou completamente intransitável, seja a pé, de carro ou de motocicleta, devido ao alagamento causado pelas fortes chuvas na região que ainda não é graniticamente calçada.

Outro caso de alagamento foi registrado por internautas no bairro Jardim Campo Novo. De lá, vieram alguns imagens de ruas alagadas e que não dispõem de uma pavimentação granítica aliado a um sistema de drenagem.

Também foram registrados pontos de alagamentos no Conjunto João Almeida Rocha e Loiola II. No caso do primeiro, a via dispõe de pavimentação, mas ao que tudo indica não há sistema de drenagem; enquanto que no segundo caso, ao invés de alagamento, houve a concentração de esgoto em local inadequado devido ao entupimento dos boeiros locais.

Confira alguns transtornos registrados por populares 1 de 6

Município segue acompanhado os casos

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, o popular Pedrinho da Telergipe, coordenador municipal da Defesa Civil, informou que os alagamentos têm sido causados, sobretudo porque as redes de esgoto – que notoriamente estão defasadas – não conseguem dar conta do grande volume de água dispersada pelas chuvas.

“As chuvas estão vindo com muita intensidade, então não tem rede de esgoto que dê conta. Eu estava monitorando aquela região da avenida da Bica que ficou interditada, mas cinco minutos depois ela foi liberada. Na minha rua, o nível da água subiu quase meio metro”, lembrou o coordenador.

Apesar dos transtornos, Pedrinho destacou que a Defesa Civil e a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Obras, têm se mantido em alerta durante a incidência das chuvas com a disponibilização de máquinas e de pessoal. Além disso, ele informou que, até o momento, nenhum caso grave foi registrado. “Isto se deve ao nosso investimento em ações preventivas, como a limpeza de canais, mas é importante que a população não jogue o lixo em local inadequado”, observou.

O esgoto judicializado do bairro Loiola II

Dentre os registros colhidos pelo Portal Lagartense está o do bairro Loiola II que possui ruas sem pavimentação e rede de drenagem, o que resultou no acúmulo de esgoto em vias públicas. Sobre isto, Pedrinho lembrou que a Prefeitura de Lagarto não pode interferir naquela região, pois aquelas ruas foram judicializadas.

“O Loiola II já era para estar com todas as suas ruas pavimentadas e com rede de drenagem. O problema é que uma empresa ganhou a licitação para realizar a obra e não concluiu, então o caso foi parar na Justiça e a prefeitura de Lagarto não pode meter a mão naquela rua antes da Justiça julgar o caso. Muitas pessoas não entendem isso, mas infelizmente é essa a realidade”, explicou.