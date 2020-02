Em Sergipe, cerca de 1.067 estudantes da rede pública estadual foram aprovados, este ano, na Universidade Federal de Sergipe (UFS), segundo levantamento de dados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

E se isso já é uma vitória tanto para esses jovens quanto para seus familiares e amigos, imagine descobrir que, além de aprovado, você ficou entre os cinco estudantes da rede estadual de ensino que mais pontuaram no Sisu.

Este é o caso do lagartense José Vitor Rodrigues Santos, 17, que estuda em escola pública desde o 4° ano do ensino fundamental e que cursou o ensino médio no Colégio Estadual Professor Abelardo Romero Dantas (Cepard), popularmente conhecido como Polivalente, em Lagarto.

O estudante conquistou 748,53 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e agora é o mais novo aluno do curso de Engenharia Química da UFS. Ele conta que ficou sabendo da novidade através da diretora da escola e que ficou muito feliz em saber que tinha sido um dos destaques da rede estadual.

“Dizer que não esperava isso seria burrice, pois acredito no potencial dos meus amigos e de todos os alunos da rede pública, mas é uma recompensa por todo os esforços empregados durante esse ano”.

Preparação e escolha

José Vitor explica que começou a se preparar para o Enem em janeiro do ano passado, quando entrou no Mega Curso, e que, a partir daí, foi buscando descobrir a melhor forma de estudar, sempre priorizando responder questões e simulados, tanto para ter uma melhor noção sobre o assunto quanto do tempo de prova.

“Além disso, os professores do Polivalente me ajudaram muito na parte mental, visto que estava desgastado, sempre me encorajando a não desistir”.

O estudante lagartense, que passou na primeira colocação de seu curso, disse que escolheu Engenharia Química pelo fato de sempre ter sido apaixonado pelas Exatas, mas que até o início do ano passado, pensou em cursar Engenharia Civil.

“Mas o sentimento mudou nas aulas de química de ‘Tio João’. Ele amava tanto a química que me fez querer saber o que tinha de tão bom nela, me fazendo pesquisar mais e aprender a amá-la. Hoje estou aqui, pré matriculado em Engenharia Química e prestes a descobrir mais ainda”.

Incentivo

Perguntado sobre qual dica daria para quem deseja realizar o sonho de entrar para a universidade, José Vitor aconselha: “se for o seu sonho, agarre, lute por ele e não desista até alcançá-lo, pois acredito no poder que o conhecimento dá às pessoas. Ele pode te mudar e ajudar você a mudar o mundo a sua volta. Nunca desista!”

Top 5

Os demais estudantes da rede estadual de ensino que atingiram as maiores pontuações são: Rafaela Almeida Cunha, do Colégio Estadual Augusto Cesar Leite, em Itabaiana, aprovada em Química Industrial, com 758,86 pontos; Cosme Eduardo Campos Silva, do pólo Preuni Ribeirópolis João XXIII, aprovado em Letras Português, com 750,57 pontos; Maria Carolina Aragão de Andrade, do pólo do Preuni Ivo do Prado, em Aracaju, aprovada em Engenharia Eletrônica, com 748,74 pontos; e Leonardo de Oliveira, do Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, em Nossa Senhora da Glória, aprovado em Medicina, com 739,05 pontos.