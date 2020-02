Vice-reitor da UFS, professor Valter Santana, visita HUL.

O professor Valter Santana, vice-reitor da Universidade Federal de Sergipe (UFS), visitou o HUL nessa terça-feira, 4, acompanhado da pró-reitora de Extensão e Assuntos Comunitários, Alaíde Hermínia e do coordenador de Assistência e Interação do Estudante, professor José Antonio Barreto Alves.

Na unidade hospitalar, foi recepcionado pelo superintendente do HUL, professor Manoel Cerqueira Neto e equipe de profissionais e gestores do hospital, após o que visitou as instalações recém-entregues do anexo administrativo e setores assistenciais como a UTI do hospital, que está em fase de finalização de reforma e adequações.

Sobre a Ebserh

O HUL-UFS é filiado à Rede Ebserh, instituição vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que administra atualmente 40 hospitais universitários federais. O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.

A empresa, criada em dezembro de 2011, também é responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), que contempla ações em todas as unidades existentes no país, incluindo as não filiadas à Ebserh.