As obras da ponte sobre o Rio Jacaré, no município de Simão Dias, no Centro-Sul do estado, estão com mais de 30% concluídas. De acordo com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), a conclusão dos trabalhos está prevista para fim do primeiro semestre deste ano. Com o investimento de R$ 1.060.026,59, a obra do Governo do Estado está sendo realizada por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

A nova ponte, fica localizada no entroncamento da SE-361 e o Povoado Saco Comprido, no Povoado Jacaré, e vai substituir a antiga, de madeira, que possui mais de quatro décadas de construída. Ela vai facilitar a passagem de veículos maiores, com o intuito de garantir a segurança de condutores e pedestres, bem como promover um fluxo maior no tráfego de veículos.

A construção executada em concreto armado está na fase das fundações. A ponte terá um vão de 24 metros de extensão por 12 metros de largura e 2,80 metros de altura. “Estamos com um efetivo de 22 profissionais que se revezam.. A ponte dá acesso aos povoados Campo Limpo, Curral dos Bois, Palmares e Riachão, e, por aqui passam diariamente diversos caminhões e carretas com cargas pesadas, carros de transporte para as feiras e também ônibus escolares”, explica o diretor de tecnologia do DER, Carlos Alberto Araujo.