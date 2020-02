Na manhã da última quarta-feira, 5, três mulheres foram flagradas tentando entrar no Presídio Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), em Tobias Barreto, com drogas introduzidas no ânus.

Elas só foram descobertas por causa do aparelho de segurança Body scan, que serve para detectar objetos que estejam no corpo de uma pessoa. Por isso, quando foram questionadas pelos agentes de plantão, acabaram confirmando que portavam objetos ilícitos.

Segundo o diretor do presídio, José Raimundo, as drogas seriam entregues para os companheiros das visitantes que estão presos na unidades.

As três mulheres foram presas em flagrante e encaminhadas para a delegacia, onde estão à disposição da justiça. Além disso, tiveram suas carteiras de visitantes suspensas.